Просыпаетесь уставшим? Проверьте витамин В12
Дефицит витамина В12 может проявляться неврологическими, психиатрическими и гематологическими нарушениями. Симптомы включают онемение рук или ног, проблемы с балансом, анемию, усталость, опухший язык, потерю памяти и даже галлюцинации.
Этот витамин помогает выработке эритроцитов, ДНК и правильной работе нервной системы.
По данным National Health Service (NHS, Национальная служба здравоохранения Великобритании), если вы спите достаточное количество часов, но просыпаетесь уставшим, ваш уровень B12 может быть истощен, что вызывает постоянную слабость и усталость.
B12 способствует образованию эритроцитов, а эритроциты переносят кислород по всему телу из легких.
— Кислород важен для мышц и для восстановления после нагрузки. B12 помогает метаболизировать белок, который необходим для наращивания мышечной массы. Это означает, что независимо от того, сколько или насколько хорошо вы спите ночью и сколько вы тренируетесь в течение дня, вы все равно будете чувствовать усталость и слабость, если не получаете достаточного количества B12, — говорится в исследовании, опубликованном в газете Express.
Другие явные признаки дефицита B12:
- Одышка
- Чувство слабости
- Головные боли
- Бледная кожа
- Заметное сердцебиение
- Звон в ушах
- Потеря аппетита.
— Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим состоянием, могут быть необратимыми, если их не лечить, — предупреждает NHS.
Существует два основных фактора риска дефицита В12 — пернициозная анемия и строгая диета.
Пернициозная анемия — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует клетки желудка, вырабатывающие белок, который организм использует для усвоения витамина B12.
Строгие вегетарианцы и веганы подвержены большему риску дефицита B12, потому что этот витамин в основном содержится в мясе, рыбе и молочных продуктах.
Как лечится дефицит B12
Лечение анемии, вызванной дефицитом B12 или фолиевой кислоты, зависит от того, что вызывает это состояние. Большинство людей можно легко вылечить с помощью уколов или таблеток, восполнив недостающие витамины.
Читайте также: «Странное» ощущение сразу после дефекации может быть признаком рака кишечника.
Оставить комментарий