Просыпаетесь уставшим? Проверьте витамин В12

— Кислород важен для мышц и для восстановления после нагрузки. B12 помогает метаболизировать белок, который необходим для наращивания мышечной массы. Это означает, что независимо от того, сколько или насколько хорошо вы спите ночью и сколько вы тренируетесь в течение дня, вы все равно будете чувствовать усталость и слабость, если не получаете достаточного количества B12, — говорится в исследовании, опубликованном в газете Express.

Одышка

Чувство слабости

Головные боли

Бледная кожа

Заметное сердцебиение

Звон в ушах

Потеря аппетита.

— Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим состоянием, могут быть необратимыми, если их не лечить, — предупреждает NHS.