С осложнениями чаще сталкиваются беременные с мальчиками
Если будущая мама вынашивает мальчика, то у неё риск осложнений во время беременности выше. И теперь исследователи из Кембриджского университета выяснили, почему так происходит.
В некоторых странах вроде Индии запрещено законом определять пол ещё не рождённого ребёнка, так как многие семьи хотят завести мальчика, а девочку могут подвергнуть аборту. Однако вынашивающие мальчиков мамы чаще сталкиваются с осложнениями во время беременности. Согласно полученным данным учёных из Кембриджского университета, будущим мамам мальчиков чаще грозят такие осложнения, как преэклампсия и нарушения роста плода, по сравнению с теми, кто вынашивает девочек.
Одним из возможных объяснений этому является то, что мальчики быстрее растут в утробе, им требуется больше нутриентов и кислорода, которые они получает от матери через плаценту. Эксперты предположили, что разработка индивидуальных планов лечения и пропаганда среди беременных образа жизни в зависимости от пола вынашиваемого ребёнка может не только снизить уровень осложнений во время беременности, но и повлиять на укрепление здоровья ребёнка в течение всей его жизни.
Второе исследование той же самой команды показало, что вызванное неправильным питанием материнское ожирение изменяет структуры плаценты и влияет на рост малыша. Плацента отвечает на это по-разному, исходят из того, поддерживает ли она мальчика или девочку. В ходе наблюдений за лабораторными мышами было установлено, что их плацента функционировала лучше, если обеспечивала нутриентами малышей-самок, чем более тяжелых самцов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кебриджский университет
Медицина
университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире
Оставить комментарий