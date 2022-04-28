Результаты анализов крови, указывающие на возможный рак
По словам профессора Златы Григорьевской, результаты анализов крови могут свидетельствовать о возможном развитии онкологического процесса. Это поможет диагностировать опаснейшее заболевание на ранних стадиях, когда рак успешно лечится.
В первую очередь речь пойдет об анализе крови. Изменение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) должно стать настораживающим фактором, отметила врач. Разумеется, это вовсе не значит, что у человека обязательно рак, например, причиной может быть ОРВИ и обострение хронических болезней, однако это косвенный признак онкологии.
Повышение (более 15-20 мм/ч у мужчина и более 20-30 мм/ч у женщин) должно стать поводом для обследования.
Изменение уровня лейкоцитов (повышение или снижение) тоже может быть признаком рака. Нормальное значение — 4-9×10*9 Ед/л (для взрослых).
Изменения уровня общего белка тоже должно вызвать беспокойство, поскольку опухоли его активно потребляют, из-за чего его уровень в крови, как правило, снижается.
— Опухолевые клетки тормозят выработку инсулина. В ответ на это организм повышает концентрацию глюкозы в крови. Из-за этого у некоторых пациентов до появления симптомов рака возникают признаки сахарного диабета, — подчеркнула профессор.
Нормальные значения уровня сахара в крови — от 3,5 до 6 ммоль/л. Повышение уровня глюкозы отмечается при раке легкого, саркомах, раке печени, молочной железы и матки.
Высокий уровень мочевины в крови указывает на ухудшение работы почек или активном распаде белка. Обратитесь к урологу, чтобы не пропустить развитие болезни.
Какие исследования могут показать рак?1. Общий анализ крови (ОАК) показывает общее количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и остальных кровяных клеток. Если показатели отклоняются от нормы, это может свидетельствовать о наличии новообразования.
2. Узнать химическийсостав крови можно с помощью биохимии. Анализ позволяет выявить, где именно в организме развивается злокачественное образование.
3. Онкомаркеры. Этот анализ вызывает много споров, однако известно, что каждая опухоль имеет своионкомаркеры, с помощью которых можно предположить, какой орган поражен.
Опухоль постоянно растет и требует много энергии и «топлива». Организм отдает очень много веществ, что сразу видно по анализам. Взамен опухоль выделяет токсические вещества, что тоже видно по анализу крови.
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