Все коронавирусные ограничения для туристов в Армении сняты
Армения полностью открывается для туристов с 1 мая, снимая все санитарные требования. Об этом заявила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.
Уже с начала мая иностранным туристам не нужно будет для отдыха на территории Армении проводить ПЦР-тесты на ковид и даже предъявлять вакцинный сертификат. Армения открывается для любых иностранцев, желающих отдохнуть на территории этой гостеприимной республики, и они не должны будут каким-либо образом подтверждать отсутствие у себя коронавируса. Такое решение власти приняли из-за очень заметного сокращения количества заболевших. Также необходимо воскресить и туристическую отрасль Армении, которая приносит стране немало доходов.
Аналогичные действия скоро будут предпринимать и во многих других странах. Особенно в тех, где испытывают сильную зависимость от притока туристов вроде Таиланда - здесь также планирует отказаться от ПЦР-тестов на коронавирус, пока сохранив необходимость предъявления сертификатов о вакцинации. Именно эти тесты вызывают наибольшие неудобства у желающих отдохнуть в тех или иных странах, поскольку для их выполнения необходимо искать время и место.
Что касается Армении, то за последние две недели здесь зафиксировано всего 140 заболевших коронавирусом, это на 32% ниже, чем за аналогичный период до этого. А за истекшие сутки во всей Армении только трое заразившихся. Это показывает, что республика, возможно, вышла из пандемии, и теперь ей нужно поскорее вернуться к нормальной жизни, чтобы восстановить экономику. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анаит Аванесян
Медицина
министр здравоохранения Армении
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