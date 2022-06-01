Турция полностью открывается для туристов
Власти Турции приняли решение отменить последние существующие ограничения для прибывающих туристов. Теперь им не понадобится сдавать ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию.
С сегодняшнего дня в Турции отменяются требования для гостей страны предъявлять отрицательный ПЦР-тест или анализ на антитела. Заявление об этом прозвучало от министерства внутренних дел республики. До последнего времени посещения Турции были возможны только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, и сдавать его необходимо было за 72 часа до приезда. Это крайне неудобно, поскольку люди приобретают путёвки и авиабилеты заранее, и часто они являются невозвратными. А если ПЦР-тест оказывается положительным, то заехать в Турцию будет невозможно, и потраченные деньги просто сгорят.
На аналогичные шаги решились и в других популярных для россиян туристических направлениях. К примеру, с 1 мая в Таиланде отменено обязательное прохождение теста на коронавирусную инфекцию, но лишь в том случае, если путешественники вакцинированы. К счастью, препарат «Спутник» входит в число допущенных вакцин на территории Таиланда. А ещё в середине марта министерство туризма Абу-Даби также избавило полностью вакцинированных приезжих от необходимости проходить через ПЦР-тесты.
Однако пока что массивному притоку российских туристов на популярные направления мешает невозможность достать местную валюту. Карточки распространённых платежных систем заблокированы, купить доллары на территории России проблемно, а продавать за границей рубли невыгодно, поскольку там их покупают по очень высокому курсу. К сожалению, карта «Мир» пока не принимается в Таиланде, Египте и на некоторых других направлениях, но ей можно расплачиваться в Турции и Вьетнаме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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