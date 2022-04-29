Экстракорпоральная оксигенация спасла жизни многих пациентов с ковидом
Значительное количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 выжило, поскольку прошла через процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации в реанимационных отделениях. Во время этой процедуры за них работали искусственные лёгкие.
Британские эксперты проанализировали данные лечения, которые показали, что пациенты с коронавирусом, проходившие через экстракорпоральную мембранную оксигенация, имели более высокий шанс сохранить жизнь, по сравнению с теми, кто её не получал. Речь идёт о самых тяжёлых случаях течения коронавирусной инфекции. У таких пациентов происходил коллапс лёгких и нарушалась способность к самостоятельному дыханию. И в некоторых случаях на помощь приходила та самое процедура, которая повышала их шансы, по сравнению просто с подключением к искусственной вентиляции лёгких.
Таковы итоги лечения 1 363 человек с тяжелой формой коронавируса в Великобритании в период с марта 2020 по февраль 2021. Так, 243 из них проходили через экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Остальные 1 120 не подходили для этой процедуры, поскольку были либо слишком старыми, либо уже находились в очень тяжелом состоянии, и медики были уверены, что процедура им не поможет.
44% пациентов из контрольной группы, не получавших оксигенации, скончались. Уровень смертности среди тех, кто через эту процедуру проходил, составил 26%. Во время экстракорпоральной оксигенации из находящегося без сознания пациента забирается кровь, которая проходит через оксигенатор, туда добавляется кислород, удаляются углекислый газ, после чего кровь вводят пациенту снова. Существует стойкое предположение, что повышение уровня кислорода в крови улучшит рисунок дыхания и поможет сохранить жизнь. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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