В Казахстане снова проведут полную вакцинацию от ковида
Власти Казахстана дали разрешение местным жителям на полную повторную вакцинацию от коронавируса. Она будет осуществляться препаратами, одобренными ВОЗ, в число которых российские вакцины не входят.
Казахстанское население получило разрешение на повторную полную вакцинацию от коронавируса препаратами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Постановление об этом подписал местный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. Отметим, что российская вакцина «Спутник V» до сих пор экспертами ВОЗ не одобрена. По мнению некоторых специалистов в этой области, если подобное одобрение и последует, то уже после завершения пандемии, когда спрос на эту вакцину будет минимальным.
Отметим, что на территории Казахстана наиболее популярной вакциной от коронавируса был именно «Спутник», а на мощностях карагандинского фармацевтического предприятия даже наладили выпуск этой прививки. И вот теперь жителям Казахстана можно прививаться другими препаратами, включая западные и китайские.
К слову, если Pfizer и AstraZeneca имеют выявленные, хотя и редкие смертельно опасные побочные эффекты вроде тромбов и миокардита, то в отношении нашего «Спутника» ничего подобного не зафиксировано, несмотря на то, что через уколы этим препаратом прошли сотни миллионов человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Айжан Есмагамбетова
Медицина
Главный санитарный врач Казахстана
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