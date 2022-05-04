Тест на позвоночнике позволит выявить болезнь Паркинсона заранее
Учёные разработали тест в области позвоночника, с помощью которого можно засечь заранее болезнь Паркинсона в спинномозговой жидкости. Для этого требуется обнаружить присутствие белков альфа-синуклеинов.
Новый тест позволит выявить болезнь Паркинсона за годы до появления её характерных признаков. Для этого требуется взять образцы спинномозговой жидкости через иглу, помещаемую в нижнюю часть спины. В этой жидкости следует искать признаки белка под названием альфа-синуклеин, который формируется в клейкие сплетения в мозге и спинномозговой жидкости при формировании болезни Паркинсона.
Учёные надеются, что эти тесты помогут привести к ранней диагностике коварной болезни и раннему началу лечения. Существующие сейчас лекарства позволяют значительно лучше взять под контроль недуг, если они применяются на самых ранних стадиях болезни, чем когда она уже заходит слишком далеко. Увы, проблема всех подобных тестов заключается в том, что всем подряд их проводить нельзя. Сложно себе представить, чтобы десятки миллионов россиян провели через проколы позвоночника для забора спинномозговой жидкости. Это очень дорогостоящая и довольно болезненная процедура.
Рутинно проводить её нельзя, как брать кровь из пальца или из вены. А в том случае, если у человека уже появились признаки болезни Паркинсона, данный тест особо и не требуется. Таким образом в качестве массового инструмента раннего выявления коварного недуга этот анализ не подходит. И на болезнь Паркинсона с его помощью можно будет напороться лишь случайно - при проведении пункции спинномозговой жидкости по каким-то другим причинам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий