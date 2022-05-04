Ожирение после 60 лет грозит проблемами с фертильностью
Страдающие от ожирения мужчины старше 60 лет имеет сниженное количество сперматозоидов, по сравнению с их более стройными ровесниками. К такому выводу пришли ученые из Университета Юты.
Наличие больших объемов лишнего веса после 60 сокращает количество сперматозоидов, как показало исследование американских ученых. Они оценили 44 000 клеток из яичек, вовлеченных в производство сперматозоидов, у 8 мужчин в возрасте от 60 до 72 лет, а также ещё у четырех представителей более молодой возрастной группы чуть старше 20.
Более взрослые представители сильного пола с здоровым весом продемонстрировали лишь незначительное сокращение своей способности производить сперматозоиды, по сравнению с молодыми мужчинами. А вот у мужчин с ожирением обнаружилась очень ограниченная способность продолжать производство здоровых половых клеток. Авторы исследования не сделали предположений о том, почему мужчины с ожирением имеют сниженное количество сперматозоидов. Впрочем, предыдущие исследования предполагали, что это может быть связано с низким уровнем тестостерона или более тёплыми яичками.
В США приблизительно 40% американцев или 138 млн человек имеют ожирение. Количество сперматозоидов с возрастом снижается, достигая своего пика в 17 лет и сохраняя высокие показатели вплоть до 40-45. Этот уровень среди американских мужчин стойко падает ещё с 1970-х годов, аналогичная картина наблюдается в Европе и Австралии. Точных причин не выявлено, но учёные не раз предполагали, что это связано с ростом средней массы тела. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Юты
Медицина
самое большое и значительное высшее учебное заведение штата Юта, США. Согласно Шанхайскому рейтингу вузов занимает 79 место в мире
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