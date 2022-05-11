Заморозка тканей яичек эффективна на срок до 20 лет
Замороженная ткань яичек и через 20 лет способна производить сперматозоиды. К какому выводу пришли учёные из Национального университета Ирландии.
Криогенная заморозка клеток яичек у мужчин, которые могут в ближайшее время столкнуться с бесплодием, оставляет данной категории пациентов возможность зачать ребенка спустя десятки лет, как показало исследование. В частности, его авторы смогли запустить производство здоровых сперматозоидов у бесплодных мышей, которым установили ткани яичек, взятые для заморозки 20 лет тому назад. Предыдущие исследования на обезьянах показывали, что возможно использовать замороженные на несколько месяцев клетки.
Последнее по времени исследование предполагает жизнеспособность многолетней заморозки. А это открывает возможность новых методов лечения мальчиков, ещё не достигших половой зрелости, которые столкнулись с раком. Довольно часто в ходе их терапии применяются очень мощные лекарства, после которых эти молодые пациенты становятся бесплодными. Взрослые мужчины могут спокойно заморозить сперму, но у мальчиков, которые ещё не могут производить взрослые сперматозоиды, остаётся небогатый выбор для сохранения своей фертильности в будущем.
В 2019 году на свет появилась первая макака, которую зачали на основе криогенно замороженных клеток яичек - это стало крупным прорывом на пути к запуску аналогичных исследований среди людей. В яичках неполовозрелых мальчиков ещё нет взрослых сперматозоидов, но зато имеется множество стволовых клеток сперматозоидов. Эти клетки начнут производство сперматозоидов только после наступления пубертата. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Национальный университет Ирландии
Медицина
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