Рак кожи ожидает каждого пятого
Опухоли кожи могут развиться у 20% населения Великобритании Это связано с увеличением количества солнечных ванн из-за большего числа зарубежных поездок.
Британские эксперты утверждают, что каждый пятый житель Туманного Альбиона в течение жизни столкнется с раком кожи. Это количество достигнет рекордных показателей, поскольку специалисты предполагают, что общее старение населения и улучшение в деле диагностики злокачественных новообразований станут одними из главных факторов этого. Но основной причиной является увеличение воздействия на кожу солнечного света, что связано с большим количеством зарубежных поездок.
В 2019 году на территории Англии было зафиксировано 224 000 случаев опухолей кожи, что на 26% больше чем в 2013 году. С 2013 по 2019 общее количество выявленных опухолей кожи составило более 1,4 млн. Постепенно это показатель приблизился к четверти миллиона случаев в год только на территории Англии без учёта Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Необходимы усилия для того чтобы остановить этот рост, и использование солнцезащитных кремов является одним из таких мер.
В 2019 году на территории Англии зафиксировано 15 332 случая злокачественной меланомы - редкой, но смертельной разновидности рака кожи. Если опухоли кожи, в целом, излечиваются более чем в 90% случаев, то смертность при злокачественной меланоме намного выше, поскольку она развивается быстро и агрессивно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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