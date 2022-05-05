Российские власти назвали последствия коронавируса непредсказуемыми
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что посткоронавирусные осложнения у россиян, столкнувшихся с COVID-19, оказались значительно более непредсказуемыми, чем этого ожидали специалисты. В этой связи правительство выделяет дополнительно 9 млрд руб на программы по реабилитационному восстановлению жертв постковидного синдрома.
В России более серьёзно будут заниматься реабилитацией пациентов с постковидным синдромом - набором неприятных симптомов коронавируса, которые сохраняются длительное время после выздоровления пациента, то есть исчезновения из его организма вызвавшего болезнь патогена. По статистике, с постковидным синдромом сталкивается до 25-30% всех пациентов, перенёсших коронавирус, и свыше 80% тех, кто был вынужден госпитализироваться из-за этой болезни.
Постковидный синдром всё ещё не очень хорошо изучен наукой, и не совсем понятно, от чего он возникает, и как с ним бороться. Однако совершенно очевидно, что таким пациентам нужна реабилитация, и во многих странах мира разрабатываются специальные программы. Непредсказуемость постковидного синдрома отметили на заседании российского правительства, глава которого распорядился выделить 9 млрд руб дополнительно регионам на программы по реабилитации пациентов с постковидным синдромом.
Мишустин отметил, что в реабилитационные центры доставляется современное оборудование, позволяющее получить очень эффективную помощь. За ней должны обращаться все больше граждан. Помощь может оказываться и амбулаторно, в том числе, в дневном стационаре. Медицинская помощь пациентам с постковидным синдромом будет осуществляться посредством ОМС, то есть бесплатно, после особого врачебного назначения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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