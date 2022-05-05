Риск смерти при ишемии можно определить по возрасту и физической форме
Количество прожитых лет и физическая форма являются основными инструментами предсказания смертности у пациентов с ишемической болезнью сердца. К такому выводу пришли исследователи из Бразилии.
Воспользовавшись искусственным интеллектом, бразильские учёные выяснили, что состояние сердечно-сосудистой системы и возраст пациента являются двумя наиболее важными переменными для прогнозирования летального исхода по всем причинам у пациентов с ишемической болезнью сердца. Искусственный интеллект представляет собой компьютерную систему, которая обладает навыками самообучения на основе загружаемой в неё информации. Эти данные используются для построения алгоритма с помощью которого и производятся необходимые человеку расчёты. Помимо возраста и пиковых метаболических показателей были обнаружены некоторые другие переменные, которые влияли на прогнозирование риска смертности у пациентов с ишемическим нарушениями сердца, но двумя наиболее важными всё равно оставались спортивная форма и возраст.
Авторы исследования подчеркивают, что если построить слишком сложную модель прогнозирования, ею просто никто не будет пользоваться. К сожалению, подобное происходит со многими моделями, которые уже имеются сегодня. Сейчас же создана система, которая требует всего двух переменных - аэробной подготовки и прожитых лет. И она уже даёт достаточно высокую точность прогнозирования уровня смертности, а включение в неё других переменных степень точности повышает не так сильно.
По целому ряду причин немногие медики оценивают аэробную выносливость, то есть спортивную форму своих пациентов, когда определяют их в группы риска. Чаще всего в сферу внимания врачей попадает возраст, а также сопутствующие заболевания и разного рода анализы. Следовательно, изменение привычного режима физических нагрузок у пациентов с ишемической болезнью сердца должно быть абсолютным приоритетом, если система покажет, что их риск смерти выше среднестатистического. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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