Ешьте яйца ежедневно, чтобы избавиться от «упрямого» жира на животе - нутрициолог Строков

«Многие исследования показали, что увеличение потребления белка помогает сбросить вес, включая потерю висцерального жира. Одним из продуктов с очень высоким содержанием белка являются яйца. Среднее яйцо (весом около 52 граммов) содержит 6,3 г белка, поэтому два яйца обеспечивают от 12 до 14 г белка», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Вполне безопасно есть яйца каждый день — это не увеличивает риск сердечных заболеваний. На диете для похудения съедайте до трех яиц в день, чтобы получить максимальную пользу».

Белок и потеря веса

У каждого из нас в организме есть определенное количество висцерального жира. Он находится глубоко в животе и необходим для защиты и изоляции жизненно важных органов. Однако слишком большое количество опасно, повышая риск таких заболеваний, как диабет, болезни сердца и даже рак.Врач порекомендовал добавить яйца в свой рацион.Взрослым нужно от 45 до 56 г белка в день, в зависимости от того, насколько они активны. Яйца являются идеальным источником незаменимых аминокислот для здоровья человека.В них мало калорий — в среднем яйце около 60 калорий. Яйца являются отличным источником витамина D, холина, а также витаминов группы В и витамина А.Увеличение потребления белка ускоряет скорость метаболизма. Увеличение потребления белка с 20 до 30 процентов в день может помочь вам сжечь дополнительно 60 калорий. После употребления белка у вас повышается температура тела — это называется термогенезом, вызванным диетой. Максимальный эффект наблюдается от употребления белка.Употребление белка стимулирует высвобождение холецистокинина (CKK) в кишечнике, гормона, который задерживает опорожнение желудка. CKK связан с уменьшением потребления пищи, меньшими размерами порций и повышенным чувством сытости.Ранее МедикФорум писал о причинах повышенной потливости.

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