Соя «сравнима» со статинами для снижения холестерина - кардиолог Варфломеев
По словам врача, некоторые продукты питания могут быть «сопоставимы» со статинами, когда речь идет о снижении уровня холестерина.
Будь то хрустящие кубики тофу или соевые бобы предлагают больше, чем универсальную основу для различных рецептов. Богатая незаменимыми аминокислотами, хорошими жирами, витаминами и минералами, соя также обладает мощными свойствами для здоровья.
Более того, согласно исследованиям, соя также может снизить уровень холестерина на целых 70 процентов.
«Нам уже давно известно, что соевый белок может помочь снизить уровень холестерина, который может накапливаться в артериях и образовывать бляшки, увеличивающие риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как болезни сердца и инсульт», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Хотя соевые бобы уже давно рекламируются за их свойства снижать уровень холестерина, исследование показало, насколько впечатляющими являются бобы. Связанное с мукой из соевых бобов в исследовании, было «сравнимо» со статинами.
Ученые определили два основных белка в сое, которые помогают снизить уровень холестерина. Они называются β-конглицинин и глицинин, и вместе взятые они составляют около 70 процентов белка, содержащегося в соевых продуктах, таких как тофу и соевое молоко.
«Переваривание соевых бобов также позволило снизить накопление липидов на 50-70 процентов, по сравнению с используемым статином, который уменьшил его на 60 процентов».
Результаты показали, что чем выше количество β-конглицинина, тем выше снижение окисленного «плохого» холестерина.
«Авторы предполагают, что β-конглицинин является ключом к репутации сои в снижении уровня «плохого» холестерина».
Хотя исследовательская группа не уточнила, какие соевые продукты являются лучшими источниками этого мощного белка, другое исследование предлагает, что есть. 25 граммов соевого белка в день могут помочь снизить «плохой» холестерин на «небольшое, но значительное количество».
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