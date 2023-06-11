Соя «сравнима» со статинами для снижения холестерина - кардиолог Варфломеев

«Нам уже давно известно, что соевый белок может помочь снизить уровень холестерина, который может накапливаться в артериях и образовывать бляшки, увеличивающие риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как болезни сердца и инсульт», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Переваривание соевых бобов также позволило снизить накопление липидов на 50-70 процентов, по сравнению с используемым статином, который уменьшил его на 60 процентов».

«Авторы предполагают, что β-конглицинин является ключом к репутации сои в снижении уровня «плохого» холестерина».

Будь то хрустящие кубики тофу или соевые бобы предлагают больше, чем универсальную основу для различных рецептов. Богатая незаменимыми аминокислотами, хорошими жирами, витаминами и минералами, соя также обладает мощными свойствами для здоровья.Более того, согласно исследованиям,Хотя соевые бобы уже давно рекламируются за их свойства снижать уровень холестерина, исследование показало, насколько впечатляющими являются бобы. Связанное с мукой из соевых бобов в исследовании, было «сравнимо» со статинами.Ученые определили два основных белка в сое, которые помогают снизить уровень холестерина. Они называются β-конглицинин и глицинин, и вместе взятые они составляют около 70 процентов белка, содержащегося в соевых продуктах, таких как тофу и соевое молоко.Результаты показали, что чем выше количество β-конглицинина, тем выше снижение окисленного «плохого» холестерина.Хотя исследовательская группа не уточнила, какие соевые продукты являются лучшими источниками этого мощного белка, другое исследование предлагает, что есть. 25 граммов соевого белка в день могут помочь снизить «плохой» холестерин на «небольшое, но значительное количество».Ранее МедикФорум писал о необычном признаке диабета.

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