Онколог Воробьев рассказал о симптоме рака, который усиливается ночью





«Одним из признаков того, что боль может быть вызвана раком, является боль, которая усиливается ночью, а также боль, не связанная с травмой. Могут быть и другие симптомы, такие как потеря аппетита, потеря веса, недомогание, усталость, тошнота и рвота или лихорадка», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Когда вы ложитесь, это изменяет распределение веса опухоли и окружающих тканей, потенциально вызывая боль».

«У этого вполне может быть невинное объяснение, но вам нужна надлежащая оценка».

Хотя первые симптомы рака не всегда очевидны, знание того, на что следует обращать внимание, является первым шагом в выявлении состояния.Что еще хуже, смертельный преступник не платит ни за какие услуги и может сделать ваши ночи и сон хуже. Боль является одним из наиболее распространенных симптомов рака, который может появиться в ночное время. Ооколо 38 из каждых 100 больных раком испытывают умеренную или сильную боль.Хотя «важно констатировать», что существует много других причин боли помимо рака, некоторые контрольные признаки могут помочь идентифицировать раковую боль.Если за вашей болью стоит очевидная причина, например травма, важно не делать поспешных выводов. Однако, по словам врача, есть несколько причин, по которым раковая боль может усиливаться в ночное время. Например, рак растет быстрее ночью, оставляя многих больных с изнурительными симптомами.Поэтому врач рекомендовал обратиться к врачу общей практики, если у вас есть какая-либо необычная боль в любом месте тела, которая не может быть объяснена и сохраняется в течение трех недель или более.Ранее МедикФорум писал о необычном симптоме диабета.

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