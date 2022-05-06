От коронавируса в мире умерло 15 млн человек
Почти 15 млн жизней потеряло человечества за два с лишним года пандемии, как утверждают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Это намного больше официальной цифры в 6,2 млн смертей, которая имеется в распоряжении учёных сегодня.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения решили оценить подлинную смертность от коронавируса на территории нашей планеты. Она почти в три раза выше официальных данных. По мнению экспертов, приблизительно 15 млн человек скончались с момента начала пандемии зимой 2020 и к концу 2021 года. Причём в эти цифры не входит вся статистика по 2022 году, которая тоже не была особенно радостной.
Эти показатели смертности включают не только людей, прямо скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции, но и тех, кто умер от других болезней, не получив помощи из-за того, что врачи были заняты лечением коронавируса. Сегодня по официальным данным, на нашей планете от ковида умерли 6,2 млн человек, и каждый третий из них скончался на территории США, Бразилии и Индии. По данным ВОЗ, 20 стран мира, включая Россию, отвечают за 80% избыточной смертности в течение первых двух лет пандемии.
На первом месте по этому показателю находится Перу, на долю которого приходится 437 смертей на каждые 100 тысяч человек. Россия занимает пятое место после Болгарии, Боливии и Северной Македонии. В первую десятку также входят Армения, Литва, Сербия, Черногория и Грузия. А вот на территории США всего лишь 40-й показатель избыточной смертности в мире - 140 на 100 тысяч человек, у Великобритании 56-я строчка - 109 на 100 000. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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