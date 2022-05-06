Изменения климата увеличивают риск передачи разных патогенов
Количество патогенов, которые переходят от одних млекопитающих к другим будет расти в ближайшие годы. Причины этого является глобальное потепление, как установили климатологи.
Изменения климата и особенно глобальное потепление неизбежно приведут к переменам в биогеографии, как полагают исследователи. Различные виды животных будут вступать в контакт с другими видами, с которыми у них раньше таких контактов не было. Это коснётся млекопитающих и распространяющихся среди них вирусов, а количество переходящих от одного вида млекопитающих к другому патогенов, вырастет. Обычно такие вирусы передаются только через родственные виды, но новое исследование полагает, что эта ситуация может измениться.
Глобальное потепление вытеснит некоторые виды, которые не выносят высокие температуры, в более прохладные зоны обитания. В частности, высокогорные районы тропиков, поскольку именно тропики имеют наибольшее биоразнообразие. Это приведёт к объединению диких животных, которые до последнего времени были географически изолированы. Ареалы их проживания сместятся на сотни километров в последующие столетия. Даже если повышение температуры в среднем на нашей планете не превысит 2 градусов, то и в этом случае количество первоначальных столкновений животных разных видов удвоится.
Учёные полагают, что животные-хозяева будут заносить свои патогены в новую среду. А это грозит самыми разными последствиями, включая и заражение людей. Напомню, что COVID-19, по общему мнению ряда учёных, передался человеку от летучих мышей через какое-то ещё одно животное, которое пока не установлено. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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