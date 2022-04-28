Глобальное потепление приведёт к тысячам вирусов среди животных
Глобальные изменения климата спровоцируют распространение многих тысяч новых опасных болезней среди животных. А от них некоторые могут передаться и человеку.
Новое исследование показало, что из-за изменений климата к 2070 году среди животных будут распространяться тысячи новых вирусов, подобных тому, что спровоцировал пандемию COVID-19. И некоторые из них, вполне вероятно, получат возможность передаться человеку. Это особенно верно для Африки и Азии - континентов, которые в течение последних нескольких десятилетий были очагами распространения смертельно опасных зоонозов, то есть передающихся от животных человеку заболеваний. Среди них грипп, ВИЧ, вирус Эбола и COVID-19.
Авторы исследования использовали специальную модель, которая помогла изучить, как свыше 3 000 видов млекопитающих могут из-за глобального потепления мигрировать, чтобы потом обмениваться вирусами в течение следующих 50 лет. Это произойдёт, если средняя температура на планете повысится на 2С. Недавние исследования показывают, что это вполне возможно. Установлено, что межвидовое распространение вирусов происходило более 4 000 раз только среди млекопитающих. На летучих мышей приходится большая часть этих вирусов. В исследование не включались птицы и морские животные.
Не все вирусы конечно же будут передаваться людям или превращаться в пандемию подобно коронавирусу. Но чем больше будет этих межвидовых передач, тем выше риск того, что патоген перейдёт с животных на человека. Остановить глобальное потепление могут только совместные усилия всех стран, направленные на уменьшение парниковых выбросов в атмосферу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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