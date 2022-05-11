ВОЗ впервые раскритиковала Китай
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения впервые обрушился с критикой на Поднебесную за её «неустойчивую» практику нулевой терпимости к коронавирусу. Правда, в Пекине уже подвергли цензуре его комментарии, в которых прозвучал прогноз о смерти более полутора млн жителей Китая из-за «инфекционного цунами».
На Западе принято говорить о тесных связях между руководством Всемирной организации здравоохранения и правительством Китая, являющегося одним из основных спонсоров этой организации. На старте пандемия ВОЗ активно призывала не запрещать китайским гражданам перемещаться по планете, называя это проявлением дискриминации. Именно поездки китайцев и привели к массовой вспышке коронавируса во всех странах, а сам Китай спокойно закрыл границы более чем на два года, огородившись от всего мира и не получив никаких обвинений в дискриминации. Это позволило ему сдержать волны коронавируса, которые вызвали на нашей планете смерть более 6,2 млн человек. До последнего времени ВОЗ постоянно поддерживала Китай во всех его начинаниях в отношении инфекции.
И вот теперь впервые за весь период пандемии глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус раскритиковал политику нулевой терпимости к коронавирусу, которая используется на территории Китая. В соответствии с этой политикой, при незначительных вспышках многомиллионные города и области закрываются на тотальный карантин, жителям запрещено выходить из дома, пока они все не пройдут через тестирования. Лица с подозрением на коронавирус и с коронавирусом отправляются в специальные фильтрационные лагеря. В настоящий момент Шанхай вступил уже в седьмую неделю этого тотального карантина, которые полностью вымотал местное население.
Гебрейесус назвал эту стратегию неустойчивой, поскольку вирус продолжает эволюционировать, изменять своё поведение и становиться более заразным. Он подчеркнул, что при нулевой терпимости к коронавирусу нельзя говорить о большой надёжности в связи с последними изменениями в поведении вируса. Поэтому власти Китая должны изменить этот подход. Однако цензоры в Поднебесной уже скрыли комментарии главы Всемирной организации здравоохранения, и даже на популярном китайском сайте Weibo не найти ссылок на последнее выступление главы ВОЗ. Кроме того, пользователи мобильного приложения для общения из Китая WeChat тоже не могут делиться статьями, в которых цитируется официальная позиция Гебрейесуса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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