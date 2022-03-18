Китай всё ещё пытается уничтожить вирус по-своему
Власти Поднебесной не отказываются от политики нулевой терпимости к коронавирусу. Сделать это трудно в стране, где эффективность местных вакцин очень низка, а западные не признаются.
Китай продолжает свою политику нулевой терпимости к коронавирусу, благодаря которой на протяжении двух лет пандемии он успешно защищался почти от всех волн. Эта политика подразумевает помещение на карантин многомиллионных городов даже при нескольких заболевших, а также открытие специальных фильтрационных лагерей, куда вывозят людей, выступавших в контакт с инфицированными коронавирусом. Эта стратегия помогла сдержать первоначальную вспышку в городе Ухань, и до сих пор в Китае чуть менее 130 000 официальных заражений коронавирусом. Правда, ситуация в Гонконге разворачивается по нарастающей, там под миллион инфицированных, но это отдельный регион, который обладает всеми признаками самоуправления. Западные страны отказались от этой методики, так как она является угрозой для прав человека. Ей придерживались разве что в Австралии и Новой Зеландии, но она не сработала из-за нашествия штамма Омикрон.
И вот теперь на Китай и Гонконг обрушился ультра-заразный штамм Омикрон и «стелс-омикрон», который угрожает подорвать успехи политики нулевой терпимости к коронавирусу. А сторонники этой политики на Западе, которые давно призывали мир брать пример с Китая, постепенно изменяют свою позицию, так как в большинстве западных стран жизнь возвращается к норме. А вот китайцев подвергают жесточайшим карантинам, и для подавления вируса Пекин используют войска. Увы, эффективность местных вакцин против Омикрона очень мала, а западные Китай признавать не торопится.
Однако следует отметить, что на Западе от ковида погибли миллионы людей. Только в Америке около миллиона американцев, по официальным данным, умерло от коронавируса, а по неофициальным их может быть в несколько раз больше. Смертность китайцев от коронавируса составляет, по официальным данным, 4 800 человек за весь период пандемии. И, возможно, ради защиты жизни людей, можно идти на самые жёсткие ограничения по китайскому сценарию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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