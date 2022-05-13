Инфаркты будут лечить стволовыми клетками
У миллионов людей, столкнувшихся с инфарктом миокарда, появилась надежда на более эффективную помощь. Ученые с помощью стволовых клеток восстановили повреждённые сердечные мышцы у свиней.
Исследователи из Германии и Швеции совершили открытие, которое может изменить жизнь миллионов людей, перенёсших инфаркт миокарда. Создана новая методика потенциального восстановления сердечных тканей, получивших вроде бы необратимые и перманентные повреждения в виде рубцевания после того самого инфаркта. К сожалению, сердце человека крайне плохо справляется с задачей самостоятельного восстановления после инфаркта, поскольку рубцовая ткань менее эластична.
И вот теперь учёные создали новую терапию на основе стволовых клеток, более качественно справляющихся с данной задачей. На её основе они смогли регенерировать клетки сердца у свиней с помощью человеческих желудочковых прогениторных клеток. Эти клетки играют критически важную роль в формировании данного органа во время внутриутробного развития человека, они могут превращаться в специализированные сердечные клетки по мере необходимости.
В течение следующих двух лет авторы этой методики хотят проверить её уже на людях. Предыдущие исследования применяли клетки сердца, выращенные на основе стволовых клеток, но пациенты сталкивались с побочными эффектами, включая тяжелейшую аритмию. Новый подход использует более гибкие клетки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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