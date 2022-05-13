Даже диагноз рак не заставляет людей бросать курить
Исследование показало, что большинство курильщиков, столкнувшихся с опухолями головы и шеи, всё равно не выпускает изо рта сигареты и через два года после начала лечения. К такому печальному выводу пришли ученые из Университета Миннесоты.
Кажется, что спровоцированный курением рак - более чем достаточная мотивация для отказа от вредной привычки. Но американские учёные выяснили что большинство курильщиков, столкнувшихся со злокачественными новообразованиями головы и шеи, всё равно не выпускали изо рта сигарет и через два года после начала достаточно длительного и не всегда безболезненного лечения. Авторы исследования наблюдали за 89 человек старше 60 лет, которые выкуривали не менее 5 сигарет ежедневно на момент постановки диагноза.
Из них в живых через два года оставался 61 человек, и 38, то есть 60%, всё ещё продолжали курить. Авторы исследования предполагают, что многие не смогли отказаться от вредной привычки, поскольку просто не восприняли диагноз всерьез. У ряда пациентов, столкнувшихся с известием о наличии рака, наступает так называемая стадия отрицания, когда они не верят в то, что имеют злокачественное новообразование. И на этой стадии люди стараются вести прежний образ жизни.
При этом хорошо известно, что отказ от курения если и не избавляет человека от рака, то намного увеличивает шансы на успешное лечение. А в том случае, если вылечиться уже нельзя, отказ от сигарет продлевает оставшуюся продолжительность жизни, порой весьма значительно. Практика показывает, что у курильщиков с раком в первые 6 месяцев после диагноза в три раза более высокий шанс полностью покончить с курением, чем в любое другое время. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Миннесоты
Медицина
исследовательский университет, расположенный в Миннеаполисе и Сент-Поле, самых крупных городах штата Миннесота
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