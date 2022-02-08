Электронные сигареты не помогают бросить курить
Американские учёные выяснили, что вейпинг и электронные сигареты не помогают людям отказываться от вредной привычки. Оказалось, что использование этих девайсов на 7% менее эффективно в деле борьбы с традиционным курением, чем жевательные резинки или пластыри с никотином.
Когда только электронные сигареты появились на свет, их сразу стали продвигать в качестве инструмента для отказа от традиционного курения. К сожалению, сегодня этими гаджетами пользуются молодые люди, которые никогда раньше не курили. Считается, что электронные сигареты и вейпинг это просто мода. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что если бы электронных сигарет не было, молодые люди курили бы сигареты традиционные, что гораздо вреднее для здоровья. И всё-таки даже теперь электронные сигареты рассматриваются в качестве инструмента для отказа от курения, но на самом деле это не лучший выбор для данной цели, как показало исследование ученых из Калифорнийского университета в США.
Всего 10% курильщиков, которые решили отказаться от вредной привычки с помощью электронных сигарет, смогли добиться устойчивого воздержания на протяжении 12 месяцев. Для сравнения, среди курильщиков, которые выбрали в качестве инструмента помощи жевательные резинки, пластыри или таблетки с никотином, уровень успешного воздержания составил 20%. Следовательно, предположение о высокой эффективности электронных сигарет в деле отказа от табачных изделий является ложным.
Многие эксперты убеждены, что вейпинг помогает курильщикам, и электронные сигареты даже надо выдавать по рецептам. К примеру, Англия собирается стать первой в мире страной, где начнётся выписка электронных сигарет, если правительство одобрит этот план. Учёные из Калифорнии основывали свои выводы на исследование с участием 3 000 курильщиков, которые пытались бросить, также еще около 1 000 недавно покончивших с этой вредной привычкой людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Здоровье
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США
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