Нервные клетки можно побудить к регенерации в старости
Т-клетки блокируют процесс регенерации нервных клеток в пожилом возрасте, но это можно обратить вспять. Таковы итоги исследования учёных из Англии.
Новое исследование с использованием лабораторных мышей показало, что Т-клетки мешают процессу регенерации повреждённых нервных клеток. Предыдущие научные работы также демонстрировали, что старение воздействует на способность нервных клеток к регенерации после повреждений. А это затрудняет процесс восстановления после травм в пожилом возрасте и приводит к устойчивой инвалидности. Однако учёным оставался не до конца понятен биологический механизм в основе снижения способности организма человека к регенерации.
И вот учёные из Имперского колледжа Лондона провели новое исследование на лабораторных мышах, которое прояснило этот механизм. Оказывается, Т-клетки иммунитета просто блокируют передачу регенеративных сигналов между нервными клетками по мере старения. Кроме того, авторы исследования получили убедительное подтверждение того, что эти Т-клетки можно подавить за счёт специально направленных лекарств из категории моноклональных антител. А с их помощью, соответственно, не только восстановить, но и улучшить процесс регенерации нервных клеток у людей в преклонном возрасте.
Для лучшего понимания механизмов регенерации нервных клеток при возрастных процессах организма авторы исследования использовали секвенирование РНК у молодых и пожилых мышей перед и после получения ими травм седалищного нерва. Секвенирование РНК представляет собой метод, который используется для определения экспрессии генов в течение времени в различных типах клеток. Авторы исследования секвенировали специфическую сеть нервных клеток, которые называются ганглиями задних корешков. Было обнаружено, что наибольшее количество значительно дифференциально выражаемых генов возникает у старых мышей именно после травм. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Имперский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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