Почему некоторые люди никогда не заболевают COVID-19
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выясняют, почему некоторые люди не заболевают коронавирусной инфекцией. Это меньшинство населения, но данный феномен необходимо объяснить.
Подавляющее большинство американцев уже перенесли коронавирус с тех пор, как он начал распространяться на территории США в 2020 году. Учёные всего мира теперь активно изучают тех, кто с этой инфекцией не сталкивался. Особенно людей, которые не очень-то сильно и предохранялись. Необходимо понять, что в их организме даёт подобный иммунитет, является ли это редким генетическим вариантом или просто это какой-то невероятной везучестью. Авторы исследования из Сан-Диего убеждены, что существуют люди, которые практически гарантированно не заразятся коронавирусом, но пока не очень понятно, отчего.
Если эту причину выяснить, то она может быть положена в основу лекарств, повторяющих ту самую особенность организма человека, естественным образом защищённого от коронавируса. Особенно ценной будет изготовленная на основе этой особенности вакцина. Тем более, что существуют люди, которые практически гарантированно не заболевают ВИЧ, болезнью Альцгеймера или Паркинсона. Имеется естественная устойчивость перед ВИЧ-инфекцией, и когда её причины были установлены, фармацевтические компании создали лекарства, нацеленные на ту самую конкретную молекулу, защищавшую людей от заражения ВИЧ.
Установление того, почему некоторые люди естественным образом устойчивы к тем или иным болезням, очень полезно. И как только исследователи из Сан-Диего получат ответ на интересующий вопрос, человечество ещё на один шаг приблизится к победе над пандемией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Сан-Диего
Медицина
публичный научно-исследовательский университет, расположенный в районе Ла-Хойя, Сан-Диего в штате Калифорния, США
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