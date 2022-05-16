Преддиабет повышает у молодых пациентов риск инфаркта
Молодые люди с повышенным уровнем сахара в крови, свидетельствующем о преддиабете, обладают повышенным риском инфаркта. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании.
Если у молодого человека отмечается более высокий уровень сахара в крови, который свидетельствует о преддиабете, то вероятность быть госпитализированным из-за инфаркта у него выше, чем у ровесников с нормальными показателями сахара. Наличие преддиабета означает, что уровень сахара в крови выше нормы и составляет от 100 до 125 мг/дл. Впрочем, этого недостаточно для того, чтобы диагностировать полноценной диабет второго типа. Преддиабет весьма распространён в мире, и его наличие повышает риск возникновения настоящего диабета.
По данным Национального института здравоохранения США, около 88 млн взрослых американцев от 18 лет и старше уже имеют преддиабет - это более трети всего взрослого населения. Почти 29 млн человек с преддиабетом входят в возрастную группу от 18 до 44 лет. Преддиабет нуждается в лечении, если оно отсутствует, то состояние прогрессирует до полноценного диабета, являющегося уже неизлечимым.
Авторы исследования изучили медицинские записи пациентов из Национальной выборки стационаров - крупнейшей общедоступной базы данных госпитализаций в США. Они и показали, что взрослые с преддиабетом имели более высокий уровень холестерина и чаще попадали в больницы по поводу инфарктов. Этот вывод сохранялся даже после учёта других факторов, влияющих на риск развития инфаркта в молодом возрасте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
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