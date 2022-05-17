Количество позитивных тестов на ковид в Санкт-Петербурге снизилось до 5%
Лишь 5% всех проводимых на территории Санкт-Петербурга тестов на коронавирус дают положительный результат. Об этом рассказали в комитете города по охране здоровья.
16 мая в Санкт-Петербурге выявили 334 положительных теста на коронавирус, и за тот же день госпитализировали 96 человек. В Северной столице нашей страны продолжается снижение темпов коронавирусной пандемии. Так, в настоящий момент доля положительных диагнозов COVID-19 уже опустилась к 5,36%, хотя ещё неделей ранее она составляла 7,48%. Пока не очень понятно, связано ли это действительно со снижением темпов заболеваемости или с сокращением количества проводимых тестов, что также отмечается во многих регионах.
В целом, Санкт-Петербург отличается одним из самых высоких показателей коллективного иммунитета. Если в целом по стране он уже опустился ниже 42%, то в Санкт-Петербурге составляет целых 56,3%. Через вакцинацию первым компонентом прошло 3,6 миллиона человек, а полную вакцинацию завершили 3,5 млн. Кроме того, Санкт-Петербург уже соответствует одному из 5 критериев региона, свободного от COVID-19 - здесь загруженность коечного фонда коронавирусными пациентами составляет не более 30% от норматива.
За весь период пандемии, по официальным оценкам, в Санкт-Петербурге заразились 1,52 млн человек, 33 000 из них скончались. Большую часть времени Питер шёл на втором месте по темпам заражений и летальности, хотя иногда и вырывался вперед Москвы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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