Самые эффективные способы сохранения памяти
Некоторые простейшие способы помогут укрепить память у людей в возрасте. Они были выявлены в ходе последнего по времени исследования учёных из Королевского колледжа Лондона.
Память важна не только для выполнения повседневных дел, но и для поддержания отношений с окружающими нас людьми и для нормальной жизни в целом. Теперь ученые установили, что память, и особенно та её разновидность, которую мозг предпочитает хранить длительное время, влияет на риск развития определенных расстройств. К примеру, мозг людей с тревожными состояниями и депрессиями часто опирается на негативные воспоминания, которые превалируют над позитивными. Но существуют некоторые простые способы, которые помогут исправить эту проблему и укрепить память.
Исследователи установили, что примером для подражания, как это не странно, в этом вопросе для людей должны стать пчелы. Хотя их мозг по размеру не больше булавочной головки, и у пчёл меньше миллиона нейронов, а у нас их 85 млрд, эти насекомые запоминают ежедневно огромный объём информации. В частности, местоположение своего улья, так как они отлетают от него на расстоянии до 10 км, а также многие другие факты. Исследование показало, что микробиом пчел позволяет укреплять их память. Бактерии увеличивают уровень глицерофосфолипидов - разновидности жиров, которые являются важными строительными материалами нервных мембран
Аэробные упражнения - доступное нефармацевтическое средство улучшения эпизодической памяти в пожилом возрасте. Надо воздерживаться от многозадачности, то есть не стремится выполнять много дел одновременно. Лучше задерживать внимание на одной задаче, а справившись с ней переходить на другую. Наконец, здоровый по продолжительности отдых тоже имеет громадное значение для укрепления памяти. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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