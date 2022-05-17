Миллионы людей живут с невыявленной деменцией
Только на территории Англии более 325 000 человек проживают с деменцией, которая пока ещё не была диагностирована. К такому выводу пришли учёные Королевского колледжа Лондона.
Более 325 000 жителей Англии проживают с деменцией, которая не была выявлена, а значит, они не получают поддерживающую терапию. При этом правительство страны поставило задачу выявлять не менее двух третей случаев деменции с момента начала пандемии. Наблюдения показали, что существует своеобразная лотерея в плане того, кому везёт с диагнозом. В некоторых областях уровень выявления этого коварного недуга составляет 83%, а в других - менее 50%.
Отчёт показал, что с 2020 по 2021 год на территории страны была установлена 430 000 новых диагнозов старческое слабоумие, но приблизительно 40% жертв этого недуга пока свой диагноз не получили. Хотя деменция является неизлечимым расстройством, чрезвычайно важно выявить ее вовремя для того, чтобы человек мог получать поддерживающую терапию. На ранних стадиях деменции ее жертвы намного легче соглашаются на то или иное лекарство, чем на поздних стадиях, когда вырастает уровень агрессивности, и пациенты начинают крайне негативно относиться к попыткам корректировать их здоровье. Как раз для борьбы с подобной агрессивностью и предназначены таблетки.
В настоящий момент у науки нет никаких средств, позволяющих лечить деменцию или хотя бы замедлять её развитие. Но поддерживающая терапия намного облегчает жизнь родственников больных, которые ухаживают за пациентами с деменцией. И начинать её следует как можно раньше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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