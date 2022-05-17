У половины госпитализированных жертв ковида годами не проходят симптомы
До 50% пациентов, госпитализированных с COVID-19, и через два года всё ещё испытывают хотя бы один симптом. К такому печальному выводу пришли ученые из Китая.
И через два года после госпитализации с коронавирусом пережившие его пациенты не вернули себя то здоровье, которое имели до заражения, как показало новые исследования. Каждый второй попавший в больницу с коронавирусом пациент испытывает хотя бы один связанный с вирусом симптом два года спустя. А это показывает, что постковидный синдром влияет на своих жертв гораздо более продолжительный период времени.
Авторы исследования наблюдали за 1 192 пациентами, попавшими в больницы города Уханя с коронавирусом с начала января по конец мая 2020 года. Поскольку наблюдения касались пациентов, заразившихся в самый начальный период пандемии, они смогли охватить наиболее значительный период времени и проследить за тем, как долго может сохраняться постковидный синдром. В отношении этого расстройства в науке всё ещё нет достаточного объёма данных.
Исследование показало, что определённая пропорция госпитализированных пациентов с коронавирусом, которые давным-давно избавилась от изначальной инфекции, и через два года полностью не восстановилась от всех симптомов. Чрезвычайно важно понять, как и почему постковидный синдром вызывает длительное сохранение симптомов, и что можно сделать для того, чтобы свести риск их появления к минимуму. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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