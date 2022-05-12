У половины пациентов ковид не проходит два года

Госпиталь китайско-японской дружбы

Медицина

также сокращенно называемая Китайско-японской больницей, была создана в результате сотрудничества правительств Китая и Японии в 1980-х годах. Больница находится в прямом подчинении Министерства здравоохранения Китая с момента своего первого дня работы, 23 октября 1984 года