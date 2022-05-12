У половины пациентов ковид не проходит два года
50% госпитализированных с коронавирусом пациентов и через два года испытывают какие-либо неприятные симптомы. К такому выводу пришли исследователи из Госпиталя китайско-японской дружбы.
Более половины пациентов, попавших в больницы с COVID-19, и через два года после этого всё ещё имеют какой-либо один из симптомов, наблюдавшихся в начальный период болезни. Таковы результаты самого длительного по продолжительности наблюдения за данной категорией больных. Хотя их физическое и психическое здоровье, в целом, со временем улучшалось, анализ предполагает, что выписанные из больниц пациенты с коронавирусом всё ещё имеют серьёзные проблемы с качеством жизни и общим самочувствием, если сравнивать с населением в целом.
Следовательно, определённая пропорция госпитализированных жертв коронавируса, давно справившаяся с изначальной инфекцией, всё ещё не восстанавливает полностью своё здоровье и через два года после. До последнего времени долговременное воздействие COVID-19 на здоровье оставалось преимущественно неизвестным, и наука всё ещё разбирается с тем, что представляет из себя постковидный синдром. Считается, что он сохраняется от нескольких недель до нескольких месяцев. И вот теперь исследование показывает, что его симптомы могут растянуться аж на два года с лишним.
К сожалению, данные в отношении здоровья участников исследования до их заболевания COVID-19 отсутствуют, поэтому их нельзя сравнить с тем, что случилось после того, как они попали в больницу. И тем не менее, исследование является очень ценным, поскольку его авторам удалось проанализировать огромный объём информации по долговременному влиянию коронавируса на здоровье госпитализированных пациентов. В целом, в исследовании приняли участие 1 192 человека с тяжелой формой ковида, которые получали лечение в одной из больниц города Ухань с 7 января по 29 мая 2020 года. Их здоровье оценивали через 6 и 12 месяцев, а также через два года. Средний возраст пациентов составлял 57 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Госпиталь китайско-японской дружбы
Медицина
также сокращенно называемая Китайско-японской больницей, была создана в результате сотрудничества правительств Китая и Японии в 1980-х годах. Больница находится в прямом подчинении Министерства здравоохранения Китая с момента своего первого дня работы, 23 октября 1984 года
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