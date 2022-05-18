Спад числа тестов на ковид мешает экспертам оценивать мутации
По мнению Всемирной организации здравоохранения, существенное сокращение количества проводимых тестов на коронавирус затрудняет экспертам возможность оценивать уровень его мутаций. А только на основе этой информации можно предположить дальнейший сценарий развития пандемии.
Во многих странах мира включая и Россию сокращается количество тестов на коронавирус, что косвенно объясняет снижение уровня заболеваемости. Омикрон чаще всего провоцирует умеренную форму болезни, люди всё реже делают себе тесты, сокращается и уровень выборочных тестирований, по которому можно определить реальную заболеваемость в стране. Вместе с этим уменьшается и объём секвенирований коронавируса, выявляющих его мутационную природу.
По мнению гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, рост заболеваемости коронавирусом на минувшей неделе свидетельствует о том, что усилия по тестированию и секвенированию ни в коем случае нельзя сокращать. Этот рост зафиксирован в 4 из 6 регионов, за которыми наблюдает ВОЗ. Поскольку уровень тестов в большинстве стран падает, крайне тяжело оценивать мутации коронавируса. Следовательно, сложно предсказывать и то, как он будет развиваться. Отметим, что на днях руководство Северной Кореи всё-таки призналось, что коронавирус проник на её территорию.
При этом большая часть жителей КНДР и не прошла через вакцины, у многих имеются хронические заболевания, истощение, нарушения иммунитета. Это может спровоцировать сильную заболеваемость и смертность. ВОЗ постоянно просит Пхеньян сообщать новые данные по поводу ситуации с коронавирусом, а Россия уже предложила своему соседу помощь вакцинами и лекарствами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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