В 2019 году вредные выбросы убили 9 млн человек
Исследование показало, что жертвами вредных выбросов в 2019 году стали 9 млн человек. Это представляет собой эквивалент каждого шестого умершего в том году на нашей планете.
Ученые опубликовали карту грязного климата, которая демонстрирует, как много людей умирают в тех или иных странах от плохого воздуха. Россия в этом списке занимает 11-ую строчку, и по мнению авторов исследования, в нашей стране умерли в 2019 году от последствий вредного климата 93 802 человека, что даже больше чем в Бразилии и на Филиппинах, население которых превышает российское. Но на первой строчке этого печального рейтинга Индия и Китай. В стране слонов за год зарегистрированы 2,3 миллиона смертей, а в Китае - 2,1 млн.
Далее в этом списке идут Нигерия, Пакистан, Индонезия, Бангладеш, США, Эфиопия, Египет и Демократическая республика Конго. Попадания в этот рейтинг такой развитой страны, как США вместе с Бангладеш и Эфиопией кажется странным, но власти Америки пока делают ещё очень мало для того чтобы снизить интенсивность вредных выбросов. Любопытно, что один из локомотивов европейской экономики Великобритания занимает только 36-ю строчку – в 2019 здесь умерли 38 995 человек.
Смертность от воздействия вредного воздуха почти в три раза выше, чем от голода, а также алкоголя и наркотиков. К сожалению, по мнению авторов исследования, в мире делается ещё слишком мало для того чтобы бороться с этим кризисом в области экологии, ситуация практически не изменилась по сравнению с 2015 годом. Люди всё больше умирают из-за вредного климата в силу таких факторов, как нищета, грязная вода, нехватка элементарных санитарных мероприятий и врачей, а также необходимость использования ископаемого топлива для обогрева жилища. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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