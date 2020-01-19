В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за всю историю
Власти КНР отчитались о демографической ситуации в стране. Так, население государства по итогам 2019 года выросло до 1,4 миллиардов человек, при этом зафиксирована самая низкая рождаемость за всю историю страны.
Как говорится в докладе Государственного статистического управления КНР, коэффициент рождаемости в Китае составил 10,48 на 1000 жителей. Так, в прошлом году на свет появились 14,65 млн детей. Это почти на 580 тысяч меньше, чем годом ранее. Власти подчеркивают, что это самый низкий показатель рождаемости за всю историю Китая.
При этом население материковой части государства все равно продолжает расти – китайцев стало на 4,67 млн больше, чем в 2018 году.
В 2019 году в Китае родились 14,65 млн человек, а умерли чуть меньше 10 млн. Что касается соотношения полов, то женщин в КНР меньше, чем мужчин – 684,7 и 715,2 млн соответственно, передает агентство ТАСС.
Ранее западные ученые предложили сократить население Земли с целью борьбы с изменениями климата на планете. В ином случае миллионы людей пострадают, отметили эксперты.
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