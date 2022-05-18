В США одобрили вакцину для детей от 5 до 11 лет
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило бустерные прививки от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет. И это несмотря на весьма ограниченный риск, которому подвергаются дети данной возрастной группы в связи с коронавирусом.
Американские дети в возрасте от 5 до 11 лет теперь могут получить так называемую бустерную инъекцию от компании Pfizer, предназначенную для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Представители FDA дали зелёный свет дополнительным уколам в данной возрастной группе после получения первых инъекций. Это первая одобренная бустерная прививка для детей от 5 лет и старше. Утверждается, что она предлагает устойчивую и продолженную защиту, а преимущества инъекции перевешивают её риски.
И это несмотря на тот факт, что многие эксперты выражают опасения по поводу вакцинации детей против коронавируса. Они указывают, что в данной возрастной группе очень низкий риск развития тяжелой формы болезни. C марта 2020 года в США умерло чуть более 1 000 детей моложе 11 лет от коронавируса, что составляет менее 0,1% от миллиона смертей в США. Подавляющее большинство летальных исходов приходится на граждан старше 65 по оценкам санитарных органов США. Три четверти детей в Америке уже заразились коронавирусом и выздоровели, а это значит, что они обрели какую-то форму натурального иммунитета.
Вакцина от Pfizer является первым одобренным препаратом для ревакцинации детей от 5 до 11 лет. Сейчас в той же самой возрастной группе она разрешена для первоначальной вакцинации двумя компонентами. А эксперты FDA раздумывают над тем, стоит ли одобрить для тех же целей два укола вакцины производства компании Moderna, предназначены для детей от 6 месяцев до 5 лет. Pfizer также сражается за разрешение на вакцинацию в этой возрастной категории. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
Медицина
Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов. Управление занимается контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств, табачных изделий и некоторых других категорий товаров, а также осуществляет контроль за соблюдением законодательства и стандартов в этой области
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