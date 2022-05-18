В США одобрили вакцину для детей от 5 до 11 лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)

Медицина

Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов. Управление занимается контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств, табачных изделий и некоторых других категорий товаров, а также осуществляет контроль за соблюдением законодательства и стандартов в этой области