В Крыму ожидают новую волну ковида
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов полагает, что уже в июне в Крыму будет новая волна заражений коронавирусом. Её спровоцирует массовый наплыв отдыхающих.
В связи с последними событиями спрос на отдых на российских курортах увеличился в несколько раз. И это несмотря на тот факт, что в Крым не летают самолёты, а добраться туда можно только железнодорожным или автомобильным транспортом. Однако ожидается, что в этом году на полуостров для отдыха прибудет рекордное количество гостей. И они могут спровоцировать новую волну заражений коронавирусом.
Сергей Аксёнов сослался на прогнозы Роспотребнадзора, который ожидает всплеска числа заболевших и госпитализированных на территории Крыма уже в июне. При этом местные власти сняли почти все существующие ограничения для туристов, включая сертификаты вакцинации и отрицательные ПЦР-тесты. Остается лишь на уровне рекомендаций ношение масок в публичных местах и в общественном транспорте.
В последний месяц каждый день в Крыму заболевает коронавирусом не более нескольких десятков человек. Так, за последний день коронавирусная инфекция выявлена у 13 жителей Крыма, за этот же период выздоровело 42 человека, а скончались двое. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Аксенов
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