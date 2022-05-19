Диета: ежедневное употребление томатов может защитить от рака кожи
Рак кожи является одним из самых распространенных видов онкологии. Эксперты рассказали о связи между лекарством от опухолей и средиземноморской диетой.
Регулярное употребление помидоров может снизить развитие опухолей, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.
Ученые проверяли эту гипотезу на лабораторных грызунах и обнаружили, что у самцов мышей, которых ежедневно кормили томатным порошком в течение 35 недель, наблюдалось 50-процентное снижение рака кожи после воздействия УФ-излучения по сравнению с теми, кто не ел такой порошок.
Известно, что рак кожи может быть вызван воздействием солнца.
— Мы предположили, что употребление помидоров уменьшит количество опухолей у животных, и что этот биологический эффект будет результатом измененных метаболомов кожи и плазмы, — говорится в исследовании.
Свежий сок помидоров является хорошим средством от солнечных ожогов, что может быть связано с содержащимися в них каротиноидами.
Джессика Куперстоун, соавтор исследования, отметила, что пищевые каротиноиды, которые придают помидорам их цвет, а также содержатся в ярко окрашенных овощах, таких как перец, могут защитить от ультрафиолетового излучения.
— Ликопин, основной каротиноид томатов, является наиболее эффективным антиоксидантом этих пигментов. Однако при сравнении ликопина, вводимого из цельного продукта (помидора) или синтезированной добавки, помидоры оказались более эффективными, — сказала она.
Ликопин — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза.
Эксперты подчеркивают, что если пересмотреть свой рацион и сделать выбор в пользу средиземноморской диеты, в которую входит множество овощей, это поможет остановить развитие заболеваний, в том числе рака.
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