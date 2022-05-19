Диета: ежедневное употребление томатов может защитить от рака кожи

— Мы предположили, что употребление помидоров уменьшит количество опухолей у животных, и что этот биологический эффект будет результатом измененных метаболомов кожи и плазмы, — говорится в исследовании.

— Ликопин, основной каротиноид томатов, является наиболее эффективным антиоксидантом этих пигментов. Однако при сравнении ликопина, вводимого из цельного продукта (помидора) или синтезированной добавки, помидоры оказались более эффективными, — сказала она.