Всего одна ежедневная доза пива или вина может спровоцировать рак кожи: исследование
Употребление алкоголя может вызвать семь различных типов онкологии, включая рак рта и горла, печени, толстой кишки, кишечника и груди, сообщили британские медики. Согласно новому исследованию, риск рака кожи также увеличивается.
Всего один стакан пива или вина в день может привести к раку кожи, говорится в исследовании, опубликованном в Express. Ежедневная 10-граммовая инъекция увеличивала у участников риск плоскоклеточного рака кожи на 11% и базальноклеточного – на 7%.
Плоскоклеточный рак – злокачественная опухоль эпидермальных кератиноцитов, распространяющихся в дерму; этот вид рака кожи обычно возникает на открытых участках кожи.
Базальноклеточный рак кожи (базалиома) – злокачественная опухоль, растущая из базального слоя эпителия. Прогноз обычно благоприятный, такие опухоли при своевременном удалении, как правило, не дают рецидивов.
Эксперты считают, что это может быть вызвано химическими веществами, выделяемыми при расщеплении алкоголя в организме.
– Учитывая высокую распространенность рака кожи и употребления спиртных напитков, изменение поведения, связанного с алкоголем, может помочь существенно снизить глобальное бремя немеланомного рака кожи, – говорится в исследовании.
Ежедневный стакан белого вина увеличивает риск меланомы на 13%, отметили медики.
Меланома – опасная опухоль, обладающая быстрым и агрессивным течением. Наряду с плоскоклеточным и базальноклеточным раком относится к злокачественным опухолям кожи.
Около 3,6% случаев рака во всем мире связаны с алкоголем. Это связано с тем, что этанол может метаболизироваться в ацетальдегид, соединение которое повреждает ДНК.
– Немеланомный рак кожи, который включает в себя в основном базальноклеточную карциному и кожный плоскоклеточный рак, составляет большинство видов рака кожи, а также является наиболее распространенным злокачественным новообразованием в США, – говорится в исследовании.
Ученые собрали данные 30 исследований, в том числе одного из Великобритании, в которых участники наблюдались на протяжении до 30 лет. Они сделали выводы, сравнив употребление алкоголя с 95 000 случаями немеланомного рака кожи.
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