Всего одна ежедневная доза пива или вина может спровоцировать рак кожи: исследование

– Учитывая высокую распространенность рака кожи и употребления спиртных напитков, изменение поведения, связанного с алкоголем, может помочь существенно снизить глобальное бремя немеланомного рака кожи, – говорится в исследовании.

– Немеланомный рак кожи, который включает в себя в основном базальноклеточную карциному и кожный плоскоклеточный рак, составляет большинство видов рака кожи, а также является наиболее распространенным злокачественным новообразованием в США, – говорится в исследовании.