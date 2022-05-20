Новую волну в России спрогнозировали на осень
Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России может начаться осенью. Это связано с тем, что COVID-19 превращается в сезонное заболевание.
Заболеваемость коронавирусом в России вышла на плато, и каждый день цифры госпитализаций, выявленных инфекций и даже смертей остаются приблизительно одинаковыми. Так, за 20 мая зарегистрировано 2 081 госпитализация, чуть более 5 000 заражений и 96 смертей. Днём ранее отмечались 97 смертей, 2 117 госпитализаций и опять-таки около 5 000 новых заражений. При этом в некоторых регионах России ситуация с заболеваемостью значительно улучшается. К ним можно отнести Ханты-Мансийский автономный округ, республики Хакасию и Алтай, а также Марий-эл и Ингушетию.
По словам эпидемиолога Натальи Пшеничной, коронавирусная инфекция всё больше походит на сезонное заболевание, поэтому её очередная вспышка может начаться осенью. Правда, это произойдёт только в том случае, если сейчас на свет не появится какая-то новая острозаразная мутация коронавируса. Осенью традиционно отмечается подъём других аналогичных ОРВИ, включая и грипп.
В некоторых странах мира, где объём тестирований сильно не снижали, вновь фиксируется рекордный всплеск заболеваемости. Хуже всего сейчас ситуация обстоит в КНДР, там количество заболевших уже перевалило за 2 млн за очень короткий срок. Уровень заболеваемости в этой закрытой стране растёт стремительно, поскольку здесь вакцинировано очень мало людей, а количество препаратов для профилактики и лечения коронавируса недостаточно. Продолжаются вспышки на территории США и некоторых европейских стран. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Наталья Пшеничная
Медицина
заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
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