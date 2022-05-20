Детям от 5 до 11 лет бустерные вакцины не нужны
Эксперты из США утверждают, что дети возрастной группы от 5 до 11 лет не нуждаются в ревакцинации. Между тем, местные Центры по контролю и профилактике заболеваний намерены распространять бустерные инъекции в этой группе, поскольку заболеваемость в США продолжает стремительно расти.
Специалисты по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявили, что не располагают какими-либо убедительными доказательствами того, что детям в возрасте от 5 до 11 лет нужны вакцины от COVID-19. Между тем, санитарные органы США как раз планируют начать ревакцинацию данной возрастной категории уже на этой неделе. Таким образом их подготовят к началу нового учебного года. Но учёные настаивают, что не проведено никаких научных исследований, которые показывали бы, что бустерная инъекция снижает риск ребёнка перенести инфекцию с симптомами.
Малыши и без того обладают крайне низкой вероятностью столкнуться с очень тяжелой формой коронавируса или умереть от него, что подтверждается многочисленными исследованиями. Так что сейчас, по мнению американских ученых, совершенно неясно, зачем власти затеяли эту кампанию. Но самое главное - не подтверждено, что бустерные вакцины имеют пользу для детей, которая перевешивает потенциальный риск для их здоровья. Речь, прежде всего, идёт о миокардите - одном из редких побочных эффектов вакцинации, представляющим собой смертельно опасное воспаление сердца. Чаще всего, оно наблюдается среди мальчиков.
По словам ряда учёных, ревакцинация в этой возрастной группе чуть заметнее повысит их защиту от умеренной формы болезни на срок от трёх до шести месяцев. Нельзя исключить, что у этой акции есть и определённый корпоративный интерес, поскольку распространяться будут вакцины американских фармацевтических гигантов, которые получают за это немалые доходы. С другой стороны, власти могут сослаться на рост заболеваемости коронавирусом в стране, которая впервые с конца февраля снова перевалила за 100 000 случаев в сутки, в среднем, на неделю. Это увеличение на 17% за последние 7 дней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Сан-Франциско
Медицина
одно из ведущих высших учебных заведений мира медицинского профиля, где обучаются студенты из сотни стран. Это исследовательский университет, обладающий высокой научной продуктивностью
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