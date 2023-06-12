Врач Павлова: пять изменений во внешности вызываются серьезными проблемами со здоровьем

«Если в течение короткого промежутка времени человек сильно поправился или похудел, не меняя свой образ жизни, то ему нужно обратиться к терапевту. Резкие скачки веса могут сигнализировать о серьезных заболеваниях, вплоть до рака», - предупредила медик.

«Ранние признаки старения – морщины, отекшие веки, тусклый цвет лица – могут указывать на разные проблемы со здоровьем как в эндокринной, так и в сердечно-сосудистой или мочевыделительной системе».

Эндокринолог Павлова проинформировала о пяти изменениях во внешности, вызываемых в некоторых случаях серьезными проблемами со здоровьем.Резкие изменения массы тела, которые нельзя объяснить сменой привычного рациона или образа жизни, являются веским поводом записаться на прием к врачу, считает специалистка.По словам Павловой, резкие перепады настроения и депрессивные состояния тоже могут возникать из-за серьезных проблем со здоровьем. Если они наблюдаются длительное время (месяц и более), следует провериться – возможны нарушения, провоцирующие гормональную разбалансировку.Отеки лица могут быть симптомом эндокринных отклонений, проблем с щитовидной железой. Отеки ног – признаком болезней сердца, тромбов.Эндокринолог Павлова назвала возможные причины такого изменения:Зухра Павлова посоветовала не оставлять без внимания тот факт, что кожа становится слишком сухой или, наоборот, жирной. Кроме того, настораживать должны участки темной кожи, появляющиеся в подмышках, в области на локтях, или рядом с веками, на шее. Другой потенциально опасный признак – стойкие трещины в углах рта. С перечисленными симптомами также нужно обращаться за консультацией к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может происходить с людьми при бессимптомных инфарктах или инсультах.

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