Онколог Воробьев назвал ключевые признаки рака кожи - "изучите свои родинки"
Врач посоветовал обратить внимание на родинке — это поможет вам следить за «ключевыми» признаками рака кожи.
Когда температура достигает рекордных значений, а солнце светит ярко, легко распустить волосы и насладиться идиллической погодой. Большинство видов рака кожи развиваются в областях, которые более регулярно подвергаются воздействию солнечных лучей, что делает защитный фактор в это время обязательным.
Тревожное состояние может также возникнуть в местах, которые редко видят свет, включая рот, гениталии, ладони и под ногтями.
«Важно регулярно проверять кожу, и если вы заметите что-то новое, какие-либо изменения или что-то необычное, обратитесь к своему врачу общей практики», — говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Врач Воробьев рекомендовал а любыми раковыми изменениями:
- Асимметрия – родинка имеет неправильную форму?
- Граница – граница неровная или неровная?
- Цвет – цвет неравномерный?
- Диаметр – родинка больше горошины?
- Эволюция — изменилась ли родинка в какой-либо из этих областей за последние несколько недель или месяцев?
Врач также рекомендовал обращать внимание на выделения, кровотечения, боль и зуд.
«Ключевым является знакомство с тем, как выглядит ваша кожа в норме, и если вы заметите какие-либо изменения или возможные признаки рака кожи, обратитесь к своему врачу общей практики. Если возможно, ведите дневник поражения, как оно изменилось, используйте линейку для его измерения и делайте регулярные фотографии».
Хотя использование солнцезащитного крема с защитным фактором в солнечный день является обязательным, врач рекомендовал придерживаться этой практики в течение
всего года.
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