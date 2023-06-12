Онколог Воробьев назвал ключевые признаки рака кожи - "изучите свои родинки"

«Важно регулярно проверять кожу, и если вы заметите что-то новое, какие-либо изменения или что-то необычное, обратитесь к своему врачу общей практики», — говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Асимметрия – родинка имеет неправильную форму?

Граница – граница неровная или неровная?

Цвет – цвет неравномерный?

Диаметр – родинка больше горошины?

Эволюция — изменилась ли родинка в какой-либо из этих областей за последние несколько недель или месяцев?

«Ключевым является знакомство с тем, как выглядит ваша кожа в норме, и если вы заметите какие-либо изменения или возможные признаки рака кожи, обратитесь к своему врачу общей практики. Если возможно, ведите дневник поражения, как оно изменилось, используйте линейку для его измерения и делайте регулярные фотографии».

Когда температура достигает рекордных значений, а солнце светит ярко, легко распустить волосы и насладиться идиллической погодой. Большинство видов рака кожи развиваются в областях, которые более регулярно подвергаются воздействию солнечных лучей, что делает защитный фактор в это время обязательным.Тревожное состояние может также возникнуть в местах, которые редко видят свет, включая рот, гениталии, ладони и под ногтями.Помимо любых изменений в размере, форме и цвете ваших родинок, есть и другие «веские причины, чтобы узнать мнение вашего врача общей практики».Врач также рекомендовал обращать внимание наХотя использование солнцезащитного крема с защитным фактором в солнечный день является обязательным, врач рекомендовал придерживаться этой практики в течениевсего года.Ранее МедикФорум писал о вреде алкоголя.

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