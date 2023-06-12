Ежедневное употребление свекольного сока снижает вероятность инфаркта
Употребление сока каждый день в течение шести месяцев снижает риск сердечного приступа у пациентов со стенокардией.
Сердечный приступ является серьезным и опасным для жизни неотложным состоянием. Это происходит, когда прекращается кровоснабжение сердца, обычно из-за тромба.
Есть несколько факторов, которые могут повысить риск сердечного приступа, и ишемическая болезнь сердца, как известно, является самой большой причиной.
Ликопин защищает мужчин от сердечных приступов
Тем, у кого есть риск возникновения проблем с сердцем, рекомендуется придерживаться здоровой сбалансированной диеты с низким содержанием насыщенных жиров.
"Исследования показали, что употребление определенного овощного сока может значительно снизить риск сердечного приступа. Свекольный сок может помочь защитить от инфаркта. В частности, они обнаружили, что употребление сока каждый день в течение шести месяцев после установки стента снижает вероятность сердечного приступа у пациентов со стенокардией или необходимости повторной процедуры", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Стенокардия — это медицинский термин, обозначающий боль в груди, вызванную снижением притока крови к сердцу.
Эти результаты подтверждают концепцию того, что добавки нитратов с пищей могут модулировать центральный симпатический отток, и предполагают, что установленные преимущества для сердечно-сосудистой системы, вероятно, связаны с нервным вкладом.
Свекольный сок доказал свою способность предотвращать сердечные приступы
Ранее МедикФорум писал о вреде алкоголя.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий