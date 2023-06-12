Ежедневное употребление свекольного сока снижает вероятность инфаркта

"Исследования показали, что употребление определенного овощного сока может значительно снизить риск сердечного приступа. Свекольный сок может помочь защитить от инфаркта. В частности, они обнаружили, что употребление сока каждый день в течение шести месяцев после установки стента снижает вероятность сердечного приступа у пациентов со стенокардией или необходимости повторной процедуры", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

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