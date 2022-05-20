Гены помогут в лечении артрита

Лондонский университет королевы Марии

Медицина

осударственный исследовательский университет и один из учредителей федерального Лондонского университета. Это один из крупнейших и престижнейших вузов Великобритании. Свою историю ведёт от Медицинского колледжа Лондонской больницы, основанного в 1785 году. Университет был образован в результате слияния четырёх исторических колледжей. Назван в честь Марии Текской, королевы Великобритании.