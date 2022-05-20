Гены помогут в лечении артрита
Исследование показывает, что по генам можно предсказать реакцию организма на различные методы лечения артрита. А это поможет осуществлять более эффективную их разработку в будущем.
Исследователи из Лондонского Университета королевы Марии выяснили, что так называемое молекулярное профилирование поражённой суставной ткани или её генетический анализ позволяет определить, насколько эффективным будет для жертвы артрита применение тех или иных лекарств. Речь идёт о ревматоидном артрите, представляющим собой тяжёлое, достаточно длительное аутоиммунное заболевание, которое характеризуется сильными и продолжительными хроническими болями. Ученые уже давно бьются над тем, чтобы придумать какие-то эффективные способы борьбы с этой болезнью, а пока в арсенале врачей самые разные средства, и не всегда понятно, что может помочь тому или иному пациенту.
И вот теперь исследователи выявили специфические гены, которые связаны с устойчивостью к большинству доступных лекарственных средств. Это не только оценивает эффективность уже имеющихся препаратов, но и дает ключ к разработке новых лекарств в будущем, которые будут обладать более широким спектром действия. Автор исследования провели изучение эффективности лечения 164 пациентов с ревматоидным артритом. Тесты позволили определить реакцию организма на ритуксимаб или тоцилизумаб.
Два этих препарата чаще всего применяются для лечения ревматоидного артрита. Результаты показали, что если у пациента отмечалась низкая молекулярная сигнатура синовиальных В-клеток, то уровень реакции на лекарство, нацеленное на В-клетки или ритуксимаб, составлял всего 12%. А вот этот показатель при использовании тоцилизумаба в качестве альтернативного лекарства повышался до 50%. При более высоком уровне генетической сигнатуры оба препарата оказывались одинаково эффективными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Лондонский университет королевы Марии
Медицина
осударственный исследовательский университет и один из учредителей федерального Лондонского университета. Это один из крупнейших и престижнейших вузов Великобритании. Свою историю ведёт от Медицинского колледжа Лондонской больницы, основанного в 1785 году. Университет был образован в результате слияния четырёх исторических колледжей. Назван в честь Марии Текской, королевы Великобритании.
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