Контакт глазами активирует нейроны в мозге
Когда люди встречаются глазами друг с другом у них начинают особо активироваться нейроны в многочисленных областях мозга. Всё это необходимо для правильного поведения в социальных условиях, как установили учёные из Йельского университета.
Возможно, это разрушит некоторую романтику первых свиданий где-нибудь на танцполе, где партнеры вначале встречаются глазами. Американские учёные смогли зафиксировать удивительно распространённую нейронную реакцию в многочисленных областях мозга, когда между собой глазами встречались два человека. Всё это помогало впоследствии развить социальные ситуации, в условиях которых и было возможно знакомство и общение. Глазной контакт вызывал довольно мощный сигнал в мозге, который сигнализирует о необходимости вступить в общение.
Феномен глазного контакта двух людей хорошо задокументирован в произведениях искусства и литературы на протяжении тысячелетий. Учёным было сложнее понять, как мозг осуществляет такой сложный механизм. Да, нередко изучалась нейробиологию социального восприятия за счет сканирования мозга людей, которым давали различные статические изображения вроде сердитых или счастливых лиц с прямыми или отведёнными в сторону взглядами. Увы, гораздо сложнее подвергнуть анализу взаимодействие двух отдельных индивидов, когда они смотрят друг на друга вживую - в динамике.
И вот теперь в Йельском университете преодолели эту проблему, наблюдая за мозговой активностью обезьян, одновременно отслеживая положения глаз животных. Это позволило записать большое количество нейронов, когда животные спонтанно смотрели друг другу в глаза, вступая в социальное взаимодействие. Анализ возбуждения нейронов показал, чтобы определённые их наборы срабатывают в разных областях мозга в разное время время взаимного зрительного контакта. К примеру, один набор нейронов активировался, когда одна обезьяна инициировала взаимный зрительный контакт, но не когда она следила за взглядом другой. А другой набор был активен, когда обезьяна решала, следует ли ей завершить контакт глазами, вызванный другим животным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Йельский университет
Медицина
частный исследовательский университет США, 3 из 9 колониальных колледжей, основанных до Войны за независимость
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