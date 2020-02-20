Ученые нашли в мозге нейроны, ответственные за расстройства пищевого поведения

Исследование

«Приглушая нейроны внутри цепи, мы можем эффективно блокировать подавление питания, чтобы заставить есть больше», - сказал Хайцзян Цай, один из авторов исследования. - Мы использовали анорексию для упрощения, но для людей с ожирением мы можем активировать эти нейроны, чтобы помочь им меньше есть».

«Эта схема действительно захватывающая, она предполагает, что множество частей и областей мозга общаются друг с другом», - сказал Цай. - Мы надеямя найти способ понять, как координируются этапы приема пищи».