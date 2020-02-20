Ученые нашли в мозге нейроны, ответственные за расстройства пищевого поведения
Миллионы людей страдают от расстройства пищевого поведения: компульсивного переедание, анорексии, булимии. Несмотря на то, что еда связана скорее с желудком, последние исследования показывают, что именно мозг вызывает эти расстройства. Ученые из Университета Аризоны (США) обнаружили сеть нейронов у мышей, которые коммуницируют с другими областями мозга, влияют на пищевое поведение и аппетит.
Выявление эквивалента в человеческом мозге, поиск способа контроля поможет людям, страдающим от расстройств пищевого поведения.
Ученые сосредоточились на группе нейронов, найденных в миндалине, эмоциональном центре мозга. Его называют "симфоническим проводником" - областью мозга, которая регулирует подавление и активацию аппетита.
ИсследованиеЧтобы определить, контролируют ли эти нейроны пищевое поведение, ученые ингибировали нейроны у лабораторных мышей, используя хемогенетическое метод. Это привело к увеличению потребления пищи и времени приема пищи. Когда исследователи активировали нейроны, это вызвало снижение аппетита.
«Приглушая нейроны внутри цепи, мы можем эффективно блокировать подавление питания, чтобы заставить есть больше», - сказал Хайцзян Цай, один из авторов исследования. - Мы использовали анорексию для упрощения, но для людей с ожирением мы можем активировать эти нейроны, чтобы помочь им меньше есть».Различные части мозга координируют друг друга, чтобы контролировать каждый этап процесса поглощения пищи.
«Эта схема действительно захватывающая, она предполагает, что множество частей и областей мозга общаются друг с другом», - сказал Цай. - Мы надеямя найти способ понять, как координируются этапы приема пищи».
Для ученых следующий шаг - идентифицировать нейронную сеть у людей, и проверить, работает ли она по обнаруженной в эксперименте схеме. Это позволит разработать способ контроля, помочь лечить расстройства пищевого поведения - от ожирения до анорексии.
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