Антитела тоже передаются воздушно-капельным путем
Исследователи из Университета Колорадо полагают что антитела к COVID-19 тоже могут передаваться воздушно-капельным путем, как и сам вирус. Правда, чужие антитела вряд ли усилят нашу защиту.
Исследователи из Колорадо предложили гипотезу воздушно-капельного распространения антител к коронавирусу. По их мнению, поскольку сама инфекция передается через разговоры, кашель, а также простое дыхание, то нельзя исключить, что всё содержимое ротовой полости также может попадать в организм другого человека через мельчайшие аэрозольные капли. Но в носоглотке находятся антитела, и ничто не говорит о том, что они не могут передаться другому человеку. Данная смелое заявление учёные попытались подтвердить анализом слюны прошедшего через вакцинацию персонала их собственной лаборатории. Правда, слюну брали не из рта, а с поверхности масок. Заборы проводились в самом конце работы.
Таким образом исследовались аэрозольные частицы, которые выделялись из полости рта сотрудников лаборатории. И там были обнаружены так называемые секреторные иммуноглобулины к вирусу, которые и провоцируют развитие COVID-19. Это те самые антитела, которые могли оказаться на поверхности масок только благодаря вдыханию воздуха.
На следующем этапе авторы исследования проверили показатели антител у нескольких десятков семей с детьми. В первой группе папы и мамы имели антитела после прививок или перенесённой инфекции, во второй - нет. При этом дети не проходили через вакцинацию. Оказалось, что в первой группе количество антител в носоглоточном пространстве у детей было, в среднем, на 38% выше, чем во второй группе. Следовательно, антитела всё-таки могут передаваться воздушно-капельным путём, однако вряд ли они дадут нам такую же защиту от заражения, как наши собственные антитела. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Колорадо
Медицина
система государственных университетов в штате Колорадо, состоящая из четырёх кампусов.
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