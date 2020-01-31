Новые данные: как на самом деле передаются коронавирус?
Сразу после первых случаев заражения коронавирусом, было объявлено, что он передаются воздушно-капельным путем. Но эксперты Минздрава Китая сообщают новую информации об опасной инфекции, вызывающей пневмонию: не только воздушно-капельным, но и контактным способом.
Способы передача имеют крайне важное значение - от этого зависит скорость распространения. Представитель госкомитета по делам здравоохранения Китая Ли Синван сделал заявление, сказав что коронавирус передаются контактным способом - через оболочку глаз.
Воздушно-капельный и контактныйПервый вариант передачи - через чихание, кашель, разговор на близком расстоянии с зараженным человеком. Контактный - через объятие, рукопожатия, прикосновение к предметам, к которым прикасался больной.
Для защиты важно тщательно мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук на основе спирта, ограничить контакты с инфицированными.
"Член экспертной группы при Минздраве Китая Ли Ланьцзюань поведала, что по последним данным вирус может выживать вне организма в течение 48 часов. На вопрос журналистов «можно ли заразиться, если в течение двух суток дотронуться до кнопки лифта, которую нажимал больной человек», эксперт подтвердила: «да»", - пишет КП.
Впрочем, попадание коронавируса в организм еще не значит, что вы заразитесь на 100%. Крепкий иммунитет, не ослабленный борьбой с хроническими болезнями, может победить вирус.
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