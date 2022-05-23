Тонкая нить заменит шланг для эндоскопии
Весьма неприятная для большинства людей медицинская процедура по проглатыванию специального шланга с видеокамерой на конце может стать намного более комфортной. Особенно для людей, которые страдают расстройством под названием эозинофильный эзофагит.
Тысячи россиян страдают от очень неприятного расстройства горла, и нередко им приходится проходить через процедуру эндоскопии, которая требует проглатывания специального шланга с камерой на конце. Естественно, что это вызывает чисто инстинктивные позывы к рвоте и в целом некомфортно воспринимается человеком. Однако исследователи из Университетского госпиталя Саутгемптона предложили жертвам эозинофильного эзофагита новую методику обследования. Напомним, что с этим заболеванием сталкивается приблизительно один человек из тысячи, оно характеризуется сильным воспалением гортани и пищевода, из-за чего приём пищи становится очень болезненным, вызывающим тошноту и закупорку, которые в экстренных случаях приходится ликвидировать врачу.
Если жертвы данного расстройства теряют способность самостоятельно глотать, то им приходится вместо твёрдой пищи принимать специальные коктейли, содержащие все необходимые питательные вещества. Эта болезнь лечится с помощью препаратов, имеющих побочные эффекты, а также отказа от пищи, вызывающей неприятные симптомы. Однако во время течения болезни её жертвам всё время приходится проглатывать шланги с камерами. Через эндоскопию необходимо проходить раз в два месяца.
И вот теперь ученые создали 30-минутную процедуру, в течение которой пациент проглатывает нить шириной всего 0,3 мм, которая сворачивается в клубок диаметром 8 мм. Один конец фиксируется к щеке. Далее необходимо сделать глоток воды, после чего-нибудь нить сама развязывается вплоть до желудка. Через полчаса её вынимают обратно. Она изготовлена из искусственного волокна вискозы, которая хорошо впитывает влагу. За счёт этого врач получает возможность проверять наличие микроскопических воспалительных белков, которые свидетельствует о повреждениях. У жертв эозинофильного эзофагита выходят из стоя клетки эозинофилы, которые сражаются с инфекциями. Они постепенно накапливаются в пищеводе, который воспаляется, и в результате возникает ощущение что гортань как бы сжимается. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский госпиталь Саутгемптона
Медицина
это большая клиническая больница в Саутгемптоне , Хэмпшир, Англия, управляемая Университетской больницей Саутгемптона Фондом NHS
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